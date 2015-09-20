البث الحي
منوعات

حماس تجري اتصالات مع مصر لوقف ضخ المياه على الحدود

20/9/2015

سامي أبو زهري الناطق باسم حركة حماس
 

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" رفضها للمشروع المصري بإقامة برك للمياه المالحة على طول حدود قطاع غزة مع مصر.

وقال الناطق باسم الحركة، "سامي أبو زهري" في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن المشروع يمثل خطورة كبيرة على المياه الجوفية، وتهديداً لعدد كبير من المنازل على الجهة الفلسطينية.

وأشار "أبو زهري" إلى أن الحركة أجرت اتصالات رسمية مع القاهرة لوقف هذه الخطوة، آملة أن تلقى الاستجابة لطلبها.

ودانت الحركة موقف رئيس السلطة "محمود عباس" الذي اعترف رسمياً بأنه هو من نصح المسؤولين المصريين بهذه الخطوة، معتبرةً أنه دليل إضافي على دور "محمود عباس" في حصار غزة وخنقها.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

مصر.. الكنيسة الأرثوذكسية تعلن وفاة 5 كهنة بكورونا خلال 24 ساعة وتعلّق كافة أنشطتها

تعليق كافة الأنشطة الكنسية بسبب كورونا (رويترز ـ أرشيف)

جمل يقتحم مستشفى في مصر ومعاقبة ممرضة صورت الفيديو (شاهد)

دخل جمل ضخم من البوابة الرئيسية للمستشفى ثم تجول داخل أروقتها (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)