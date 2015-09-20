حماس تجري اتصالات مع مصر لوقف ضخ المياه على الحدود

سامي أبو زهري الناطق باسم حركة حماس

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" رفضها للمشروع المصري بإقامة برك للمياه المالحة على طول حدود قطاع غزة مع مصر.

وقال الناطق باسم الحركة، "سامي أبو زهري" في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن المشروع يمثل خطورة كبيرة على المياه الجوفية، وتهديداً لعدد كبير من المنازل على الجهة الفلسطينية.

وأشار "أبو زهري" إلى أن الحركة أجرت اتصالات رسمية مع القاهرة لوقف هذه الخطوة، آملة أن تلقى الاستجابة لطلبها.

ودانت الحركة موقف رئيس السلطة "محمود عباس" الذي اعترف رسمياً بأنه هو من نصح المسؤولين المصريين بهذه الخطوة، معتبرةً أنه دليل إضافي على دور "محمود عباس" في حصار غزة وخنقها.