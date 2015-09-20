بورصة قطر مرشحة لجذب استثمارات بمليار دولار

أرشيف

يتوقع "أرقام كابيتال"، المصرف الاستثماري المختص في الأسواق الناشئة، أن تجتذب "بورصة قطر" استثمارات بقيمة مليار دولار من قبل صناديق استثمار عالمية، بعد إعلان ترقيتها من مرتبة الأسواق المبتدئة إلى الأسواق الناشئة الثانوية، من قبل مؤسسة "فوتسي روسيل"، البريطانية الرائدة عالمياً في إنشاء وإدارة مؤشرات الأسهم.

وقال جاب ماير، رئيس قسم الأبحاث في "أرقام كابيتال"، وفق بيان صحفي: "نتوقع أن يبلغ الوزن النسبي لبورصة قطر حوالي 1.4%، في مؤشر "فوتسي"، لجميع الأسواق الناشئة، والذي يجمع بين مؤشرات الأسواق الناشئة الثانوية والمتقدمة، وذلك بناء على السيناريو الأساسي الذي وضعناه".