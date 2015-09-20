البث الحي
منوعات

بورصة قطر مرشحة لجذب استثمارات بمليار دولار

20/9/2015

أرشيف
 

يتوقع "أرقام كابيتال"، المصرف الاستثماري المختص في الأسواق الناشئة، أن تجتذب "بورصة قطر" استثمارات بقيمة مليار دولار من قبل صناديق استثمار عالمية، بعد إعلان ترقيتها من مرتبة الأسواق المبتدئة إلى الأسواق الناشئة الثانوية، من قبل مؤسسة "فوتسي روسيل"، البريطانية الرائدة عالمياً في إنشاء وإدارة مؤشرات الأسهم.

وقال جاب ماير، رئيس قسم الأبحاث في "أرقام كابيتال"، وفق بيان صحفي: "نتوقع أن يبلغ الوزن النسبي لبورصة قطر حوالي 1.4%، في مؤشر "فوتسي"، لجميع الأسواق الناشئة، والذي يجمع بين مؤشرات الأسواق الناشئة الثانوية والمتقدمة، وذلك بناء على السيناريو الأساسي الذي وضعناه".

المزيد من منوعات

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

مصر.. الكنيسة الأرثوذكسية تعلن وفاة 5 كهنة بكورونا خلال 24 ساعة وتعلّق كافة أنشطتها

تعليق كافة الأنشطة الكنسية بسبب كورونا (رويترز ـ أرشيف)

جمل يقتحم مستشفى في مصر ومعاقبة ممرضة صورت الفيديو (شاهد)

دخل جمل ضخم من البوابة الرئيسية للمستشفى ثم تجول داخل أروقتها (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)