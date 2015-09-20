المجر تنقل 8000 لاجئ من كرواتيا إلى النمسا

قال مراسل الجزيرة إن الحكومة المجرية بدأت التعامل مع اللاجئين بسياسة جديدة تمثلت في نقل 8 آلاف منهم بالحافلات من الحدود الكرواتية إلى الحدود النمساوية عبر أراضيها، مما يعكس تغيراً ملموساً بعد الانتقادات التي وجهت لها في وقت سابق.

وتمكن نحو أربعمائة لاجئ تجمعوا في معبر "بريغانا" الكرواتي من العبور إلى سلوفينيا حيث وجدوا حافلات تنتظرهم.

فقد سمح رجال الشرطة لأعداد قليلة من اللاجئين بالعبور مما أدى إلى بعض الاحتكاكات.

وأخذت الحافلات من تمكنوا من العبور إلى مراكز إيواء داخل سلوفينيا، وتعد سلوفينيا من دول نظام "شينغن" الذي يسمح بحرية الحركة في دول الاتحاد الاوربي.

وقالت سلوفينيا إنها ستحترم قوانين الاتحاد بالسماح لمن يحق لهم اللجوء بالبقاء وإبعاد الآخرين.

وكانت المجر قد أعلنت أنها ستسرع في بناء سياج على حدودها مع كرواتيا حيثما كان ذلك ضروريا؛ في مسعى لوقف تدفق اللاجئين عبر أراضيها.

وقد استدعت وزارة الدفاع المجرية بعض جنود الاحتياط المتطوعين في الجيش للمساعدة في التعامل مع أزمة اللاجئين.

وعلى صعيد أزمة اللاجئين إلى أوروبا أيضاً، قالت قوات خفر السواحل اليونانية إن طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات ماتت غرقا في حين مازال 13 لاجئاً في عداد المفقودين.

وتمكن متطوعون أجانب من إنقاذ عدد من اللاجئين كانوا على متن قارب مطاطي توقف محركه.

وقال الناجون إنهم قضوا 8 ساعات عالقين في عرض البحر بعد توقف المحرك، ووصل اللاجئون بمساعدة المتطوعين إلى جزيرة "ليسبوس" اليونانية التي وصلها آلاف اللاجئين في الآونة الاخيرة.

وفي لندن.. تظاهرعدد من مؤيدي حركة "وطنيون أوروبيون ضد أسلمة الغرب" , الألمانية المتطرفة, والمعروفة باسم "بيغيدا" أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية ليعبروا عن غضبهم تجاه قرار بريطانيا استقبال عدد من اللاجئين السوريين.

ورفع المتظاهرون لافتات معادية للمسلمين الذين وصفوهم بالمتطرفين حسب الشعارات التي حملوها، كما ألقى عدد من المنظمين كلمات ساخطة تطالب اللاجئين بالبقاء في بلادهم.

وندد المتظاهرون بمواقف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وسياساته المتساهلة تجاه اللاجئيين – على حد قولهم.