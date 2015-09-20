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السعودية: اكتمال وصول حجاج "الخارج" إلى المملكة

20/9/2015

 السعودية: اكتمال وصول حجاج الخارج ـ أرشيف

أعلنت السلطات السعودية اكتمال وصول حجاج بيت الله الحرام (الأحد) من خارج المملكة، ويبلغ عددهم مليونا و374 ألفا و206 حجاج.

جاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقده مدير عام الجوازات السعودية اللواء "سليمان بن عبدالعزيز اليحيى" في جدة  والذي أشار خلاله إلى أن المديرية العامة للجوازات أكملت عملية استقبال حجاج بيت الله الحرام القادمين من الخارج عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية.

وأوضح "اليحيى"  أن أعداد الحجاج القادمين من خارج المملكة عبر المؤاني الجوية بلغ مليونا و325 ألفا و189 حاجا، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية 36 ألفا و94 حاجا، وبلغ عدد القادمين عبر ميناء جدة الإسلامي 12 ألفا و923 حاجا.

وشدد مدير عام الجوازات على جميع الحجاج القادمين من خارج المملكة الالتزام بالمدة المحددة لمغادرتهم بعد أداء فريضة الحج قبل انتهاء المدة المحددة بالتأشيرة القادمين بموجبها حتى لا يتعرضوا للمساءلة والعقوبة المقررة نظاما.

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