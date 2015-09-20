"التحالف العربي" يواصل قصف أهداف للحوثيين في صنعاء

قصف للتحالف على صنعاء – أرشيف

واصلت طائرات التحالف العربي – الذي تقوده السعودية – قصف أهداف عسكرية في العاصمة اليمنية صنعاء (الأحد) وقال سكان إن القصف أصاب قاعدة عسكرية وآليات.

وشوهد الدخان يرتفع من حي مدرسة الحرس في شمال صنعاء حيث توجد قواعد ومعاهد عسكرية، وبدأ قصف طائرات التحالف لمليشيا الحوثيين وقوات يمنية متحالفة معها إضافة إلى قوات متحالفة من الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح ، في أواخر مارس/ آذار بعد أن اندفعت جنوبا إلى عدن انطلاقا من معقلها في الشمال.

وبعد أن استولت قوات تابعة للتحالف على عدن استعدادا لخوض معركة لاستعادة صنعاء من المتمردين الحوثيين .