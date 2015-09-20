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البورصات العربية تتراجع بفعل هبوط أسعار النفط

20/9/2015

أرشيف
 

هبطت معظم البورصات العربية في نهاية تداولات اليوم الأحد، متضررة من هبوط أسعار النفط، ومتجاهلة بذلك إبقاء البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة، فيما صعدت أسواق الإمارات و‏الكويت بدعم عمليات شراء انتقائية على الأسهم الكبرى.

وقال مروان الشرشابي، مدير إدارة الأصول لدي "الفجر" للاستشارات المالية: "كنا نتوقع صعود أسواق الأسهم بعد إبقاء المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير، لكن يبدو أن هبوط النفط لا يزال هو المحرك الرئيسي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام النفط القياسي مزيج برنت، في تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 3.2%، من 48.59 دولارًا إلى 47.47 دولارًا للبرميل، فيما ربحت عقود الخام الأمريكي ما يعادل 0.1%، وصولًا إلى 44.68 دولارًا للبرميل.

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