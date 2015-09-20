البث الحي
منوعات

أردوغان: نواجه امتحانا صعبا تعيشه المنطقة كلها

20/9/2015

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تواجه امتحانا صعبا تعيشه المنطقة كلها.

وتوعد أردوغان في كلمة له خلال مظاهرة جماهيرية تحت شعار "ملايين الأصوات تتحد ضد الإرهاب" من سماهم "الإرهابيين" بمواجهتهم ومحاربتهم هم ومن يدعمهم في المنطقة بكل الوسائل.

وأكد أردوغان أن وحدة الشعب التركي لن يستطيع أحد أن يفرقها ولا أن يوقفها، وأن الملايين جاءوا ليقفوا صفا واحدا في وجه "الإرهاب" مترحما على من سقطوا خلال المواجهات والعمليات الأخيرة.

وأشار أردوغان إلى جديته في حل المشكلة الكردية، معتبرا أنها ليست مشكلة الأكراد فقط، وأنها مشكلة الأتراك جميعا. نافيا أن تكون هناك محاربة للعرق الكردي.

وطالب أردوغان الجماهير بالرد في صناديق الاقتراع على ادعاءات من سماهم "الإرهابيين" الذين يتهمون السلطة بأنها لم تفعل شيئا من أجل تركيا.

وتعهد أردوغان بالمضي في بناء تركيا الحديثة والقوية والمتطورة رغم الظروف الصعبة.

من جانبه، قال "أحمد داود أوغلو" رئيس الوزراء التركي، إن بلاده مستمرة في حملتها العسكرية مع "الإرهاب"، مؤكدا الاستمرار في محاربته وضربه بكل قوة حتى يترك "الإرهابيون" السلاح.

وتعهد داود أوغلو في كلمته بحماية صناديق الاقتراع في الانتخابات  القادمة، معتبرا أنها إحدى وسائل مواجهة "الإرهابيين".

وأكد داود أوغلو أن جميع الأتراك متساوون ولا فرق بينهم، وأنه لن يسمح بأية تفرقة بين الأتراك والأكراد والعرب والعلويين، طالما أن الجميع يحملون الجنسية التركية.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

مصر.. الكنيسة الأرثوذكسية تعلن وفاة 5 كهنة بكورونا خلال 24 ساعة وتعلّق كافة أنشطتها

تعليق كافة الأنشطة الكنسية بسبب كورونا (رويترز ـ أرشيف)

جمل يقتحم مستشفى في مصر ومعاقبة ممرضة صورت الفيديو (شاهد)

دخل جمل ضخم من البوابة الرئيسية للمستشفى ثم تجول داخل أروقتها (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)