أردوغان: نواجه امتحانا صعبا تعيشه المنطقة كلها

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تواجه امتحانا صعبا تعيشه المنطقة كلها.

وتوعد أردوغان في كلمة له خلال مظاهرة جماهيرية تحت شعار "ملايين الأصوات تتحد ضد الإرهاب" من سماهم "الإرهابيين" بمواجهتهم ومحاربتهم هم ومن يدعمهم في المنطقة بكل الوسائل.

وأكد أردوغان أن وحدة الشعب التركي لن يستطيع أحد أن يفرقها ولا أن يوقفها، وأن الملايين جاءوا ليقفوا صفا واحدا في وجه "الإرهاب" مترحما على من سقطوا خلال المواجهات والعمليات الأخيرة.

وأشار أردوغان إلى جديته في حل المشكلة الكردية، معتبرا أنها ليست مشكلة الأكراد فقط، وأنها مشكلة الأتراك جميعا. نافيا أن تكون هناك محاربة للعرق الكردي.

وطالب أردوغان الجماهير بالرد في صناديق الاقتراع على ادعاءات من سماهم "الإرهابيين" الذين يتهمون السلطة بأنها لم تفعل شيئا من أجل تركيا.

وتعهد أردوغان بالمضي في بناء تركيا الحديثة والقوية والمتطورة رغم الظروف الصعبة.

من جانبه، قال "أحمد داود أوغلو" رئيس الوزراء التركي، إن بلاده مستمرة في حملتها العسكرية مع "الإرهاب"، مؤكدا الاستمرار في محاربته وضربه بكل قوة حتى يترك "الإرهابيون" السلاح.

وتعهد داود أوغلو في كلمته بحماية صناديق الاقتراع في الانتخابات القادمة، معتبرا أنها إحدى وسائل مواجهة "الإرهابيين".

وأكد داود أوغلو أن جميع الأتراك متساوون ولا فرق بينهم، وأنه لن يسمح بأية تفرقة بين الأتراك والأكراد والعرب والعلويين، طالما أن الجميع يحملون الجنسية التركية.