أحاديث موضوعة عن فضائل الحج والعمرة

جُمل وأحاديث موضوعة اشتهرت ين الناس وتم تداولها بشكل كبير في حياتنا اليومية، نسبها البعض إلى أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم – وهي لا تصحّ كما حَكَم عليها المختصّون؛ فحذروا من روايتها بين الخلق حتى لا يقع الناشر في الإثم.

ومن أبرز تلك الجمل والأحاديث ما يلي:

1- "مَن مَلَك زادًا وراحلة تبلّغه إلى بيت الله الحرام ولم يحجّ، فلا عليه أن يموت يهوديًا، أو نصرانيًّا".

2- "مَن تزوّج قبل أن يحجّ فقد بدأ بالمعصية".

3- "مَن حجّ البيت ولم يزُرْنِي فقد جفاني".

4- "فُتحت القُرى بالسّيف، وفُتحت المدينة بالقرآن".

5- "مَن مات في هذا الوجه من حاجّ، أو مُعتمر، لم يُعرَض، ولم يُحاسَب، وقيل له: ادخل الجنَّة".

6- "مَن مات في أحد الحَرَمين استوجب شفاعتي، وجاء يوم القيامة من الآمنين".

7- "مَن مات بين الحرمين حاجًا، أو معتمرًا بعثه الله بلا حساب عليه، ولا عذاب".

8- "يُدخِلُ الله بالحَجَّة الواحدة ثلاثة نفر الجنَّة: الميّت، والحاجّ، والمنفّذ له".

9- حديث أنسٍ – رضي الله عنه- وفيه:

"طُفتُ مع رسول الله – صلّى الله عليه وسلّم- في يوم مطير؛ فقال: استأنِفْ العمل".

10- "مثل الّذي يحجّ مِن أُمَّتي كمثل أُمِّ موسى كانت تُرضعه، وتأخذ الكِرَاء من فرعون".

11- "إذا أحرم أحدُكم فَليُؤمِّنْ على دعائه إذا قال: اللَّهمَّ اغفر لي؛ فليقُلْ: آمين. ولا يلعن بهيمةً، أو إنسانًا فإنَّ دعاءه مُستجاب".

12- "مَن توضّأ فأحسن الوضوء، ثمّ مشى بين الصّفا والمروة؛ كُتِبَ له بكلّ قدم سبعون ألف درجة".

13- "لا يقولنّ أحدُكم: إنِّي حاجٌّ؛ فإنَّ الحاجَّ المُحْرِم".

14- "ما أتيتُ الرُّكْن اليمانيّ قطُّ إلا وجدتُ جبريل قائمًا عنده يقول: يا محمّد استلم؛ وقُلْ: اللَّهمَّ إنّي أعوذ بك مِن الكِبْر والفاقة، ومراتب الخِزي في الدُّنيا، والآخرة. قلتُ: يا جبريل لماذا؟ قال: لأنَّ بينهما حَوْضًا يليه سبعون ألف مَلَكٍ، فإذا قال العبد هذا؛ قالوا: آمين".

15- "لا يجتمع ماء زمزم ونار جهنّم في جوف عبدٍ أبدًا، وما طاف عبدٌ بالبيت إلا وكتب اللهُ له بكلّ قدم يضعه مئة ألف حسنة، فإنْ صلّى عدلت صلاتُه بأربعة آلاف حسنة، وخمسمئة ألف حسنة".

16- "مَن حجَّ حَجَّة الإسلام، وزار قبري، وغزا غزوة، وصلّى في بيت المقدس؛ لم يسأله اللهُ عمَّا افتُرِض عليه".

17- "إذا خرج الحاجّ مِن بيته كان في حِرْز الله، فإنْ مات قبل أن يقضي نُسُكه غفر اللهُ له ما تقدَّم من ذنبه، وما تأخَّر".

18- "لو يعلمُ النَّاس ما للحجَّاج من الفضل عليهم؛ لأتوهم حتّى يغسلوا أرجلهم".

19- "مَن زارني وزار أبي إبراهيم في سنة واحدة ضمنتُ له على الله الجنَّة".

20- "رَحِمَ اللهُ مَن زارني وزِمامُ ناقته بيده".