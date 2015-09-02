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25 حزباً أردنياً يعلنون رفضهم قانون الانتخابات الجديد

2/9/2015

أعلن 25 حزباً أردنياً رفضهم لنص مشروع قانون الانتخابات الجديد، واعتبرت الأحزاب أن المسودة أعادت إنتاج الصوت الواحد.

وجددت هذه الأحزاب، مطالبتها بالنظام الانتخابي المختلط بما في ذلك القائمة الوطنية، كما طالبت مجلس النواب برد المشروع عند إحالته له.

وقالت الأمين العام لحزب "أردن أقوى" النائب رولا الحروب، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد، اليوم الأربعاء، بمقر حزب الجبهة الأردنية الموحدة,  إن الاحزاب ستلجأ إلى خطوات تصعيدية لرفض القانون بما فيها التقدم بتصور جامع للحكومة ومجلس النواب.

وكانت الأحزاب المشاركة في المؤتمر هي: الجبهة الأردنية الموحدة، جبهة العمل الإسلامي، أردن أقوى، التيار الوطني، وحزب الحياة,

وأحزاب الأنصار الأردني، الإصلاح، العدالة الاجتماعية، الشورى الإسلامي، الوحدة الشعبية، وحزب الوفاء الوطني,

وأحزاب البلد الأمين ممثلا للتجمع الوطني للأحزاب الوسطية، العدالة والإصلاح، حصاد، جبهة العمل الوطني الأردني، وحزب الفرسان الأردني.

 

وأحزاب الشهامة، التجمع الوطني الأردني الديمقراطي (تواد)، الحرية والمساواة، والحزب العربي الأردني. 

المصدر : الجزيرة مباشر
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