1.2 مليار ريال سعودي لإقامة أطول سوق مفتوح حول العالم

العاصمة السعودية الرياض (الأوروبية)

تستعد العاصمة السعودية الرياض لإقامة أول تجربة تسوق مفتوحة باستثمار قدره 1.2 مليار ريال على مساحة 137 ألف متر مربع وواجهة رئيسة طولها 650 متراً على غرار مشروع the grove في لوس انجليس.

في تحالف بين شركتي "راج" العقارية إحدى شركات مجموعة اتحاد الراجحي وشركة "بسيل" العقارية لتنفيذ المشروع الذي سيبدأ العمل به مطلع العام القادم 2016.

وأعلن المهندس وليد الهزاع، الرئيس التنفيذي لشركة راج العقارية، خلال مؤتمر صحافي عقد في الرياض، أن المشروع سيبدأ على الدائري الشمالي في حي النخيل غرب مركز الملك عبد الله المالي، ويتوقع الانتهاء من تنفيذه خلال عامين.

وأشار "الهزاع" في تصريحات إلى أن المشروع يعتبر الأطول بين المشاريع المشابهة في دول الخليج والعالم، مبيناً أن الشركة أقامت دراسات وقراءة للسوق لجعل المشروع متميزا ومنفردا عن المشاريع المشابهة مع الاحتفاظ بخصوصية البيئة السعودية.

وأكد أن سرعة استعادة رأس المال لم تكن تسيطر على المستثمرين لإقرار المشروع، بيد أنه يتوقع استعادة رأس المال خلال فترة تتراوح بين8 و12 عاما.

وأوضح "الهزاع" أن المشروع رغم أنه مخصص للشركات والمشاريع العالمية، إلا أنه سيتضمن الكثير من المهرجانات والاحتفالات على مدار السنة، وهو ما يجعله مكانا مناسبا لاستفادة الأسر المنتجة بطريق غير مباشر.

كما أنه سيتم تخصيص 5 في المائة من مساحة المشروع للمشاريع الجديدة والمتفردة والمميزة، ويتوقع أن تكون نسبة التشغيل كاملة في أول افتتاح له.

وقال "الهزاع" إن المشروع سيتيح فرص توظف كبيرة للسعوديين، خاصة أن قطاع التجزئة من أكثر المشاريع توظيفا للسعوديين, وهوما يعد إضافة نوعية لسوق التجزئة والمكاتب والضيافة، حيث يقدم مزيجاً متناغماً للسوق التجاري والمطاعم والمقاهي ذات التميز العالمي والإقليمي في آن,

إلى جانب فندق بوتيك ومساحات مكتبية فاخرة ومناطق للخدمة الترفيهية والثقافية وممشى خاص, ليثري هذا التمازج الحياة الاجتماعية، ويكون المكان الثالث للفرد بعد البيت والعمل.