البث الحي
منوعات

مقتل 20 شخصا في انفجارين بصنعاء وتنظيم الدولة يعلن مسئوليته

2/9/2015

إنفجاران قرب مسجد بصنعاء "صورة ارشيفية "

اعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسئوليته عن الانفجارين اللذين وقعا بالعاصمة اليمنية صنعاء قبل قليل واسفرا عن مقتل ما يزيد عن 20 شخصا .

 وقع الإنفجاران قرب مسجد المؤيد الذي يقع في حي الجراف شمالي صنعاء حسبما افاد الاعلام المحلي التابع للحوثيين .

وقال الناطق باسم وزراة الصحة التي يسيطر عليها الحوثيين إن حصيلة القتلي معرضة للتزايد وان رقم العشرين قتيلا هو حصيلة اولية فقط .

وقالت وكالة سبأ للأنباء التي يسيطر عليها الحوثيون إن الانفجار الاول نفذه انتحاري بمسجد المؤيد في حين وقع الانفجار الثاني بسيارة مفخخة استهدفت فرق الاسعاف خارج المسجد .

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن انتحاريا يحمل حزاما ناسفا فجر نفسه وسط المصلين خلال خروجهم من المسجد بينما قام اخر بتفجير سيارة مفخخة خارج المسجد.

 

المزيد من منوعات

مصري ينحت تماثيل فرعونية مميزة على سنون أقلام الرصاص (فيديو)

(الجزيرة)

"صورة تدمي القلب".. مسعف يحتضن طفلة فقدت عائلتها بحادث سير في بيروت

مسعف يضم طفلة لبنانية لا يتعدى عمرها السنتين في سيارة الإسعاف وذلك بعد وفاة والديها بحادث سير مروع (مواقع التواصل الاجتماعي)

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

الأكثر قراءة

إسرائيل ترد على اتهام مسؤول سعودي سابق لها بـ"النفاق"

الأمير تركي الفيصل آل سعود (موافع التواصل)

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

بلجيكا ترفض الاعتراف بمسجد بروكسل الكبير.. ما السبب؟

المسجد الكبير ببروكسل يصنف في تراث بلجيكا منذ عام 1976 (غيتي)

مزاد لبيع حذاء رياضي فريد بمليون دولار (فيديو)

حذاء أديداس الجديد والفريد (موافع التواصل)