مقتل 20 شخصا في انفجارين بصنعاء وتنظيم الدولة يعلن مسئوليته

إنفجاران قرب مسجد بصنعاء "صورة ارشيفية "

اعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسئوليته عن الانفجارين اللذين وقعا بالعاصمة اليمنية صنعاء قبل قليل واسفرا عن مقتل ما يزيد عن 20 شخصا .

وقع الإنفجاران قرب مسجد المؤيد الذي يقع في حي الجراف شمالي صنعاء حسبما افاد الاعلام المحلي التابع للحوثيين .

وقال الناطق باسم وزراة الصحة التي يسيطر عليها الحوثيين إن حصيلة القتلي معرضة للتزايد وان رقم العشرين قتيلا هو حصيلة اولية فقط .

وقالت وكالة سبأ للأنباء التي يسيطر عليها الحوثيون إن الانفجار الاول نفذه انتحاري بمسجد المؤيد في حين وقع الانفجار الثاني بسيارة مفخخة استهدفت فرق الاسعاف خارج المسجد .

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن انتحاريا يحمل حزاما ناسفا فجر نفسه وسط المصلين خلال خروجهم من المسجد بينما قام اخر بتفجير سيارة مفخخة خارج المسجد.