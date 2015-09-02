محرك بحث "غوغل" يدمج رسائل "تويتر" ضمن نتائجه

أعلنت شركة "غوغل" عن دمج رسائل تويتر في الوقت الحقيقي ضمن نتائج البحث.

وإذا قام المستخدم بإدخال مصطلح البحث مع تويتر، فسوف تظهر له تغريدات تويتر مع الصور في أعلى صفحة البحث.

وأعلنت الشركة الأميركية عن توافر وظيفة البحث الجديدة بموقع الويب Google.com وفي تطبيقات "غوغل" للأجهزة الجوالة المزودة بنظام أبل «أي.أو.أس» وأندرويد وكذلك برامج التصفح المخصصة للأجهزة الجوالة.

إلا أن وظيفة البحث الجديدة تقتصر على اللغة الإنجليزية حتى الآن.

ولكن شركة جوجل أكدت على إطلاق الوظيفة الجديدة بمحرك البحث في اللغات الأخرى تدريجياً.

من جهة أخرى، كشفت "غوغل" عن تصميم جديد لشعارها الشهير، أمس الثلاثاء، وذلك في تعديل هو الخامس منذ بدء عمل محرك البحث العملاق في 1998.

ووضعت "غوغل" الشعار المعدل على صفحتها الرئيسية وقد كتب بخط مماثل للمستخدم في شعار شركتها القابضة المؤسسة حديثا "ألفابت".

وقالت الشركة في مدونة إن الشعار الجديد "يهدف إلى جعل "غوغل" أقرب وأكثر فائدة لمستخدمينا".

يأتي ذلك بعد 3 أسابيع من الخطوة المفاجئة بتأسيس شركة قابضة تضم شركات تابعة عديدة منها "غوغل" وتفصل نشاطها الأساسي في مجال الإعلان على الإنترنت عن مشروعات جديدة مثل سيارات بدون سائق.