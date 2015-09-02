مجهولون يقتلون موظفين اثنين "بالصليب الأحمر" باليمن

جرحى في اليمن – أرشيف

قتل موظفان يمنيان من اللجنة الدولية للصليب الأحمر (الأربعاء) برصاص مسلحين في شمال صنعاء كما أعلنت المنظمة الدولية.

وقالت متحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنهما قتلا بينما كانا عائدين من صعدة (شمال صنعاء) الى العاصمة "في سيارتين على متنهما أربعة موظفين و تحملان بشكل واضح شارة" اللجنة الدولية للصليب الاحمر.

وتابعت أنهما اوقفا في منطقة عمران من قبل رجل مسلح أطلق النار على السيارتين ، ما أدى لمقتل أحدهما على الفور بينما اصيب الثاني بجروح خطيرة توفي على إثرها في أحد مستشفيات منظمة أطباء بلا حدود في عمران.