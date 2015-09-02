لوس انجليس تتقدم بعرض استضافة اولمبياد 2024

الحفل الختامي لأولمبياد لندن2012 – رويترز

قالت اللجنة الأولمبية الأمريكية إنها اختارت مدينة لوس انجليس للتقدم بعرض استضافة أولمبياد 2024, بعد أن انسحاب بوسطن من السباق .

وقال الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية الأمريكية سكوت بلاكمون خلال مؤتمر صحفي عقد في سانتا مونيكا "يشرفني اليوم الإعلان رسميا عن اختيار لوس انجليس لتقديم الطلب الأمريكي لاستضافة أولمبياد 2024".

وقد وافق مجلس بلدية المدينة الثلاثاء الماضي على السعي لاستضافة الألعاب الأولمبية الصيفية في 2024، وتعد هذه آخر عقبة كانت في طريق المدينة لاستفاضة دورة الألعاب الأولمبية2024.

وستنافس لوس انجليس على استضافة الأولمبياد كل من باريس الفرنسية وروما الإيطالية وبودابست المجرية وهامبورغ الألمانية.