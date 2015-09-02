البث الحي
منوعات

لوس انجليس تتقدم بعرض استضافة اولمبياد 2024

2/9/2015

الحفل الختامي لأولمبياد لندن2012 – رويترز

قالت اللجنة الأولمبية الأمريكية إنها اختارت مدينة لوس انجليس للتقدم بعرض استضافة أولمبياد 2024,  بعد أن انسحاب بوسطن من السباق .

وقال الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية الأمريكية سكوت بلاكمون خلال مؤتمر صحفي عقد في  سانتا مونيكا  "يشرفني اليوم الإعلان رسميا عن اختيار لوس انجليس لتقديم الطلب الأمريكي لاستضافة أولمبياد 2024".

وقد وافق مجلس بلدية المدينة الثلاثاء الماضي على السعي لاستضافة الألعاب الأولمبية الصيفية في 2024،   وتعد هذه آخر عقبة كانت في طريق المدينة لاستفاضة دورة الألعاب الأولمبية2024. 

وستنافس لوس انجليس على استضافة الأولمبياد  كل من باريس الفرنسية وروما الإيطالية وبودابست المجرية وهامبورغ الألمانية.

 

المزيد من منوعات

مصري ينحت تماثيل فرعونية مميزة على سنون أقلام الرصاص (فيديو)

(الجزيرة)

"صورة تدمي القلب".. مسعف يحتضن طفلة فقدت عائلتها بحادث سير في بيروت

مسعف يضم طفلة لبنانية لا يتعدى عمرها السنتين في سيارة الإسعاف وذلك بعد وفاة والديها بحادث سير مروع (مواقع التواصل الاجتماعي)

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

الأكثر قراءة

إسرائيل ترد على اتهام مسؤول سعودي سابق لها بـ"النفاق"

الأمير تركي الفيصل آل سعود (موافع التواصل)

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

بلجيكا ترفض الاعتراف بمسجد بروكسل الكبير.. ما السبب؟

المسجد الكبير ببروكسل يصنف في تراث بلجيكا منذ عام 1976 (غيتي)

مزاد لبيع حذاء رياضي فريد بمليون دولار (فيديو)

حذاء أديداس الجديد والفريد (موافع التواصل)