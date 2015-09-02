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كيري: موافقة الكونغرس "مهمة" لإنجاح الاتفاق النووي

2/9/2015

قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن تصويت الكونغرس الأسبوع المقبل على الاتفاق النووي المبرم مع إيران  خطوة هامة في طريق إنجاحه.

وأضاف كيري في مؤتمر صحفي في فيلادلفيا أن إيران أنشأت أكثر من 10 آلاف جهاز طرد مركزي وأشار أن الاتفاق يردع إيران من امتلاك السلاح النووي ووفاء إيران بالتزاماتها يدفعنا إلى اتفاق نهائي معها والوكالة الدولية ستزيد من عدد مفتشيها فيها.

وقال كيري إن الاتفاق النووي يمنع إيران من الحصول على قنبلة نووية ومتفقون مع شركائنا بشأن الاتفاق النووي مع إيران والاتفاق يجعل العالم أكثر أمنا.

وأشار جون كيري إلى أن المنشآت النووية الإيرانية ستخضع لمراقبة دائمة من خبرة العلماء الأمريكيين التي ساهمت في تدعيم الاتفاق وأضاف أن العقوبات على إيران لم تردعها من تطوير برنامجها النووي ، كما أن إلغاء الاتفاق لن يردع إيران عن تطوير برنامجها النووي.

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