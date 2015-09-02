عشرات القتلى في مناطق متفرقة بسوريا جراء غارات النظام

قُتل 4 أطفال وأصيب عشرات عندما استهدفت طائرات النظام السوري منزلاً كان يستخدمه سكان مدينة الرستن السورية كمدرسة.

ويأتي هذا الاستهداف عقب إخفاق فرق الدفاع المدني ومقاتلي المعارضة المسلحة في سحب 3 جثث لقتلى قضوا جرّاء قصف المدينة بالغازات السامة قبل 3 أيام.

وقال مراسل الجزيرة بريف إدلب إن 3 أطفال قتلوا وأصيب آخرون جراء غارة جوية على مدينة بنش بريف ادلب نفذها سلاح الجو التابع للنظام.

وأضاف مراسلنا أن القصف تسبب بدمار في عدد من المنازل.

يشار إلى أن مدينة بنش والمنطقة المجاورة لبلدتي الفوعة وكفريا تتعرض لقصف مستمر من قبل سلاح الجو التابع للنظام تزامناً مع الاشتباكات الجارية بين جيش الفتح من جهة وجيش النظام والميليشيات المساندة له من جهة أخرى.

من جهتها، قالت مراسلة الجزيرة إن 4 مدنيين قتلوا وأصيب أكثر من 20 آخرين بجروح جراء غارات نفذتها طائرات النظام على الأحياء السكنية في مدينة دوما بريف دمشق.

وقد أسفرت هذه الغارات عن إحداث دمار كبير في الأبنية والممتلكات.

وأفاد الدفاع المدني بأن طيران النظام استهدف فرق الإسعاف التابعة له أثناء محاولتها إنقاذ المصابين وإخلاء الضحايا.

يأتي هذا في ظل تكثيف قوات النظام قصفها الجوي والمدفعي على مدن وبلدات الغوطة الشرقية، وهو ما أدى إلى عدد كبير من الضحايا بين المدنيين.

في ذات السياق، قال مراسل الجزيرة إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون جراء غارات جوية لطيران النظام السوري على بلدة "أم ولد" في ريف درعا الشرقي.

وأسفر القصف أيضا عن إلحاق دمار كبير بالبنايات والممتلكات، وأضاف مراسل الجزيرة أن طيران النظام قصف أيضا مدن وبلدات الحراك والكرك الشرقي في ريف درعا مما أسفر عن تدمير عدد من البنايات.