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صندوق النقد الدولي: الاقتصاد العالمي يواجه تأثيرات سلبية

2/9/2015

كرستين لاجارد – رويترز

 قالت كرستين لاغارد  المديرة التنفيذية  لصندوق النقد الدولي إن التقلبات الأخيرة في الأسواق المالية العالمية، تظهر كيف أن المخاطر يمكن أن تنتشر بسرعة من اقتصاد لآخر.

وأضافت لاغارد خلال مؤتمر  صحفي عقدته  بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا  أنه ظهر جليا في الأسابيع القليلة الماضية,  كيف أن آسيا في قلب الاقتصاد العالمي,  وكيف أن الاختلالات في سوق آسيا,  يمكن أن تمتد في الواقع إلى بقية الأسواق العالمية".

وأشارت إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه تأثيرات سلبية ناتجة عن إعادة التوازن في الصين وبطء النمو في اليابان وهبوط أسعار السلع الأولية والشكوك التي تحيط برفع أسعار الفائدة الأمريكية ..

وأكدت على ضرورة اتباع سياسات تكون ملائمة لحاجات كل دولة على حدة,  وأن تتضمن تعزيز الدفاعات بسياسة مالية ثابتة,  وكبح النمو المفرط للائتمان, وتوحيد أسعار الصرف, لتعمل كلها كأدوات امتصاص للصدمات وللحافظ على احتياطيات مناسبة من النقد الأجنبي.

 

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