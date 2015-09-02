دراسة أمريكية: النوم الطويل يسبب أمراضا مزمنة

بينت نتائج دراسة علمية أن الذين ينامون فترات طويلة، خلال اليوم، هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض مزمنة.

وقام علماء من جامعة كاليفورنيا الأمريكية بمتابعة الحالة الصحية لأشخاص بلغ عددهم 60 ألف شخص، وبينت النتائج أنه خلال فترة النوم تتباطأ العمليات البيولوجية في الجسم، أي تنخفض عملية التمثيل الغذائي.

وأوضح العلماء أن نوم الشخص البالغ مدة سبع ساعات في اليوم يكفي لاستعادة نشاطه اليومي، بينما يشير الخبراء إلى أن النوم لمدة 9 ساعات وأكثر يؤثر سلبياً على الجسم، لأنه بعد هذا النوم الطويل يكون مزاج الشخص سيئاً، ويشتكي من حالته الصحية.

لذلك ينصح الأطباء بالنوم لفترة معتدلة من أجل أن تبقى الحالة الصحية جيدة، والمزاج معتدلا.