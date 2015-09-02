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تعزيزات يمنية وخليجية لدعم المقاومة بالجوف ومأرب

2/9/2015

قال اللواء عبد الرب الشدادي، قائد المنطقة العسكرية الثالثة المؤيدة للشرعية في مأرب، في تصريح خاص للجزيرة، إن قوات برية تابعة للتحالف وصلت إلى مدينة صافر وهي مستعدة لخوض عمليات عسكرية.

من جهة أخرى، أفاد مراسل الجزيرة أن تعزيزات عسكرية يمنية وخليجية  في طريقها إلى الجوف.

وفي تعز جنوب غربي اليمن قالت المقاومة الشعبية إن قواتها تحقق تقدماً عسكرياً مهماً في المدينة، فيما أكدت مصادر ميدانية مقتل 56 من مليشيا الحوثي والرئيس المخلوع في غارات للتحالف.

من جهته، قال خالد بحاح، نائب الرئيس اليمني، إن المقاومة الوطنية تعمل في كل أنحاء اليمن، بما فيها مدينة تعز.

وأشار بحاح في كلمة له إلى أن اليمنيين سيحتفلون بتحرير تعز في وقت قريب.

وقالت مصادر للجزيرة إن 12 من مسلحي الحوثي قتلوا في هجوم للمقاومة الشعبية على مواقع تتحصن فيها جماعة الحوثي وقوات الرئيس المخلوع في منطقة الحزم ومديرية العُدَيْن في محافظة إب.

وأضافت المصادر أن 3 من أفراد المقاومة الشعبية قتلوا أثناء الهجوم.

في هذه الأثناء طالب أفراد المقاومة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، بتزويدهم بالسلاح النوعي للتمكن من طرد الحوثيين من محافظة إب وإعادتها تحت راية الشرعية على حد قولهم.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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