تحذير دولي بعدم إمكانية استمرار الحياة بغزة 2020

اطفال قتلتهم إسرائيل في قطاع غزة

حذر تقرير دولي صادر عن هيئة تابعة للأمم المتحدة من أن قطاع غزة قد يصبح مكانا غير قابل للعيش بعد 5 سنوات اي بحلول عام 2020.

وقالت الهيئة المكلفة بشئون التنمية والتجارة والتابعة للأمم المتحدة أنها بنت توقعاتها بشأن القطاع على مؤشرات الأوضاع والاتجاهات الاقتصادية هناك خلال السنوات الخمس المقبلة .

واوردت الهيئة في تقريرها آراء خبراء اقتصاديون قالوا فيه ان اسرائيل تفرض حصارا علي القطاع منذ عام 2006 وانه خاض 3 حروب في 6 سنوات كان اخرها حرب 2014 وان هذه الامور تزيد الأوضاع تعقيدا في القطاع.

وافاد التقرير أن التداعيات الاجتماعية والصحية والأمنية للاكتظاظ السكاني بغزة من بين اهم العوامل التي تجعل القطاع مكانا غير قابلا للعيش عام 2020

ولفت الخبراء المشاركين في إعداد التقرير إلى أن بطء جهود إعادة الاعمار والاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في غزة سيعودوا بالقطاع الي النقطة الادني عام 1967 حينما احتلت اسرائيل القطاع في ذلك الوقت,

واوضح التقرير ان افاق التنمية في القطاع لعام 2015 غير مشجعة اطلاقا بسبب الأوضاع السياسية غير المستقرة وتراجع المساعدات وبطء إعادة الإعمار والانعكاسات المتواصلة لمضي إسرائيل في احتجاز العائدات الجمركية الفلسطينية خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2015″.

تبلغ مساحة قطاع غزة 362كم ويعيش فيه 1,8 مليون نسمة وهو من اعلي المناطق كثافة سكانية في العالم .