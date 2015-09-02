باوك اليوناني يضم البلغاري ديميتار برباتوف

ديميتار برباتوف – رويترز

نجح نادي باوك اليوناني لكرة القدم في ضم اللاعب البلغاري ديميتار برباتوف إلى صفوفه بعد صفقة انتقال حر اليوم الأربعاء ولمدة عام واحد.

ورحل المهاجم البرتغالي عن موناكو الفرنسي بعد انتهاء عقده ، ليبحث عن رحلة احترافية جديدة مع النادي اليوناني ليتقاضى أعلى راتب بالدوري اليوناني بحسب تقارير إعلامية.

وأحرز برباتوف على مدار تاريخه مع المنتخب البلغاري 48 هدفا، ليتصدر قائمة هدافي منتخب بلاده ، الإ أنه اعتزل اللعب الدولي عام 2010.

يذكر أن ديميتار برباتوف قد ساهم بشكل كبير في وصول ناديه السابق موناكو الفرنسي إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوربا بعد أن سجل 37 هدفا في الموسم الماضي.