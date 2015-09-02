"المأساة السورية"، وثيقة يصدرها المجلس الإسلامي السوري

أصدر المجلس الإسلامي السوري وثيقة للمأساة السورية خاطب فيها الضمير العالمي بهذا الصدد، وأشار فيها إلى أن أكبر عدد من اللاجئين في كارثة من الكوارث هي بين اللاجئين السوريين.

وقال المجلس إن الشعب الثوري هب للدفاع عن حقوقه المشروعة فقوبل بالقتل والإبادة من قبل النظام ، وأشار إلى أن المجلس الإسلامي السوري نشأ للدفاع عن الشعب الثوري ومقدرات الأمة ، وأشار إلى أن المجلس يضم نحو 40 هيئة وأكثر من مئة عالم من العلماء المشهود لهم في الأمة الإسلامية.

وأكد المجلس أن الوثيقة التي أصدرها تخاطب كل الضمائر الإنسانية في العالم، والتي كان من الواجب أن تتحرك عقب تفجر المأساة السورية ، وأن البيانات التي تضمنتها الوثيقة تحتوي بيانات موثقة عن الواقع السوري وما يحيط به من تداعيات.