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العثورعلى أقدم وأكبر عقرب مائي في العالم

2/9/2015

اكتشف باحثون جيولوجيون من جامعة "ييل" الأمريكية في حفرة ناتجة عن سقوط نيزك على سطح الأرض، بقايا لعقرب مائي عملاق يبلغ طوله 1.7 متراً.

 وورد في تقرير نشره موقع "فوكوس" الألماني أن هذا العقرب المائي عاش قبل 460 مليون عام وينتمي إلى فصيلة عقارب البحر "عريضات الأجنحة"، التي انقرضت قبل 250 مليون عام تقريباً، في أول اكتشاف من نوعه حول العالم .

وقال الباحثون إنهم عثروا على 150 من بقايا هذه الحفريات في مقاطعة وينيشيك بولاية آيوا الأمريكية.

وأشارت الدراسة إلى أنه رغم كون الهيكل متحجراً، إلا أنه من السهل إزالته وفحصه تحت المجهر.

وقد شبه الباحثون بقايا هذه الحفريات كما لو أنها رفات لحيوان مات حديثاً.

وكان هذا المخلوق الهائل يستخدم رجليه الخلفيتين، اللتين تشبهان المجداف، للسباحة والحفر.

أما أرجله الوسطى والأمامية فشكلها كالمنجل وكان يستخدمها لافتراس طرائده.

وقال أحد الجيولوجيين القائمين على هذه الدراسة إن هذا الحيوان شكله غريب للغاية وأرجله فريدة من نوعها والأمر ينطبق أيضا على شكل رأسه ً.

وتسمح الحالة الجيدة لبقايا هذه الحفريات للعلماء بالتعرف على أجزاء دقيقة في جسم العقرب المائي، مثل شوكه وقشرته وشعره.

وتشبه أرجل العقرب الخلفية في تركيبتها أرجل الحيوانات القشرية، لما تحتويه من شعيرات كثيفة تساعد في سرعة السباحة.

وبما أن شعيرات أرجل العقرب المائي أصغر طولاً، فإن الباحثين يعتقدون أن هذا المخلوق المائي كان يستخدم هذه الشعيرات للتحسس.

 

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