الخن: سقوط قتيل كل 10 دقائق في سوريا

قال الدكتور معاذ الخن، نائب رئيس المجلس الإسلامي السوري، إن الطيران السوري شن أكثر من 41 ألف غارة على المدنيين منذ بدء الثورة، وإنه تم توثيق 215 ألف شخص قتلوا في سوريا والعدد يزيد عن ذلك.

وأضاف خلال مؤتمر عقده المجلس، اليوم الأربعاء، في إسطنبول حول المأساة السورية مخاطباً فيها الضمير العالمي، أن الأرقام تشير إلى سقوط قتيل كل 10 دقائق وأن عدد المعتقلين تجاوز الـ 270 ألفاً.

وأشار "الخن" إلى أنه تم تدمير 2000 مسجد و3 آلاف مدرسة فضلاً عن 14 مليون لاجئ سوري، مؤكداً أن الأسلحة تتدفق على النظام من إيران ودول أخرى لقتل الشعب السوري.

وقال إن تدخل إيران ومن وصفهم بأذنابها في سوريا, بات فاضحاً، وإن النظام السوري توعد بنقل العمليات الإرهابية إلى قارات العالم.

وقال "نائب رئيس المجلس الإسلامي السوري" إن مليونين و400 ألف طفل سوري في الداخل أصبحوا بلا تعليم، وأن 40% من أبناء الشعب السوري بحاجة إلى دعم نفسي واجتماعي.

ولفت إلى أن النظام استخدم أسلحة محرمة ومارس كافة أشكال التعذيب ضد الشعب، فيما لا تزال القوى العالمية ترفض تمكين المعارضة من الأسلحة النوعية.

وأضاف "الخن" أن الثورة السورية أخلاقية واجتماعية وليست ثورة جياع، وقال إنه باتت أمام النظام السوري أيام معدودة ولا مستقبل له.

وأوضح " نائب رئيس المجلس الإسلامي السوري" أن الأسد ومن وصفهم بعصابته أساس المشكلة وليسوا جزءاً من الحل, ولابد من محاكمتهم، لافتاً إلى أن قوى المهيمنة في المنطقة تمضي ضمن خطة مرسومة لنشر الفوضى الخلاقة.