اختطاف 16عاملا تركيا في بغداد

عمال أتراك – أرشيف

أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الأربعاء أن ملثمين اختطفوا 16 عاملا تركيا بشمال شرق بغداد.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن لرويترز إن العمال اختطفوا في حي "الحبيبية" الذي تقطنه أغلبية شيعية شمال شرقي بغداد في حوالي الساعة الخامسة فجرا".

في حين قالت شركة نورول التركية القابضة وهي الشركة التي يتبع لها العمال ، إن عدد المختطفين اليوم الأربعاء بلغ 18 عاملا.

وأضافت الشركة التركية في بيان لها ، أن العمال كانوا يعملون في بناء ملعب صغير بمنطقة الصدر بالعاصمة العراقية، وقد اختطفوا فجر اليوم من جانب مجهولين يرتدون زيًّا عسكريًّا.

وأشار البيان إلى أن الشركة أبلغت وزارة الخارجية التركية وقوات الأمن المحلية بالخبر لحظة وروده إليها.

وأكد نعمان قورتولموش نائب رئيس الوزراء التركي حادث الاختطاف، مشيرا إلى أن الحكومة التركية على تواصل مع السلطات العراقية للوقوف على تفاصيل الحادث ، موضحا أن الحكومة العراقية لا تملك معلومات حاليًّا عن كيفية وقوعه ومن يقفون وراءه.

وأشارت وزارة الخارجية التركية على لسان ناطقها الرسمي تانغو بيلغيتش ، إلى أن من بين المختطفين 14عاملًا، وثلاثة مهندسين، ومحاسبًا واحدًا.

وقد اتهم تنظيم الدولة الشهر الماضي الرئيس التركي رجب طيب أروغان بأنه "يبيع البلاد للصليبيين" بالسماح للولايات المتحدة باستخدام القواعد التركية "لمجرد الاحتفاظ بمنصبه". بحسب بيان لتنظيم الدولة.

يذكر أن 46 عاملا تركيا قد اختطفوا العام الماضي على أيدي تنظيم الدولة في الموصل ، وقد تم إطلاق سراحهم دون أذى بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على احتجازهم.