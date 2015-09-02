أحزاب أردنية تعلن رفضها "قانون الانتخابات الجديد"

أعلن 20 حزبا أردنيا، رفضهم لمشروع قانون الانتخابات الجديد خلال مؤتمر صحفي عقد (الأربعاء) في مقر حزب الجبهة الأردنية الموحدة، مطالبين مجلس النواب برد المشروع عند إحالته له.

واعتبرت الأحزاب أن المسودة هي إعادة إنتاج الصوت الواحد مجددين المطالبة بالنظام الانتخابي المختلط بما في ذلك القائمة الوطنية.

واتفقت الأحزاب على إعداد مشروع قانون للانتخابات، سترفعه للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، يكون بديلا عن القانون الذي قدمته الحكومة.

وشددت الأحزاب على أن يتضمن مشروع القانون الجديد الذي طرحته الحكومة على عدة جوانب أبرزها، اعتماد النظام الانتخابي المختلط (نظام القائمة الوطنية)، ونظام الدوائر على مستوى المحافظات.