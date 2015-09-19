غرامة 10 آلاف يورو لمجلة فرنسية شبهت وزيرة العدل بـ "القرد"

وزيرة العدل الفرنسية كرستيان توبيرا- الفرنسية

أيدت محكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس أمس الأول الحكم الابتدائي الصادر في تشرين الأول/أكتوبر 2014 على مجلة "مينوت"، المحسوبة على اليمين المتطرف، بغرامة 10 آلاف يورو، بتهمة "إهانات بمواصفات عنصرية" على خلفية تشبيه الصحيفة في عدد سابق لوزيرة العدل كريستيان توبيرا بـ"القرد".

ولم يحضر مدير المجلة جان ماري موليتور إلى أي من جلسات المحاكمة، لكنه اعتبر أن الأمر لا ينطوي على عنصرية وتمييز عرقي، بل على "ذوق سيء" فقط من جانب من محرري الصفحة، حسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء الفرنسية.

وشدد على أن مجلته الأسبوعية ليست ذات توجهات يمينية متشددة، بل أنها "حرة ومستقلة" على حد تعبيره، لكن المحكمة رفضت أقواله، وأكدت أن السخرية وروح الفكاهة لا ينبغي أن تنطوي على إشارات عنصرية.

كانت المجلة عنونت غلاف أحد أعدادها في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 بكون الوزيرة "ذكية مثل القرد"، مرفوقة بصورة كبيرة الحجم للمسؤولة الحكومية، ما خلف ردود فعل قوية في الأوساط الإعلامية والسياسية الفرنسية.

واكتفت الوزيرة الفرنسية بالقول، ردا على هذه المجلة، إن خطابها ينطوي على "عنف شديد يرفض اعتباري من البشر"، مضيفة "أستطيع استيعاب الصدمة، لكن العنف هذا يطال أطفالي وأقاربي، وكل من هو مختلف"، ولم ترفع دعوى ضدها وإنما منظمات مناهضة للعنصرية بادرت بذلك.

وكان القضاء الفرنسي غرم في ديسمبر/كانون الأول من السنة الماضية نائبا من حزب "الجبهة الوطنية" بثلاثة آلاف يورو، شبه الوزيرة أيضا بـ "القرد" في تغريدة له على تويتر.