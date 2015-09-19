عرض عسكري واستعدادات أمنية لحماية موسم الحج

استعرض الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا, قوات أمن الحج والأجهزة المعنية بشئون الحج والحجاج المشاركة في تنفيذ الخطة العامة لموسم حج هذا العام.

وتفقد ولي العهد وحدات وآليات قطاعات الجهات الأمنية والحكومية المشاركة في تنفيذ خطط موسم حج هذا العام. واستعرضت القوات قدراتها القتالية وتدريباتها على تنفيذ المهام الموكلة إليها.

ودعت السلطات السعودية السلطات السعودية تدعو الحجيج إلى التركيز على أداء المناسك، وحذرت من استغلال الحج لأغراض سياسية أو دعائية.