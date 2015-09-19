حكومة مصر الجديدة .. متهمون بفساد وتكريس لمصلحة السيسي

ناقشت النافذة المسائية للجزيرة مباشر أداء الحكومة المصرية الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس "عبد الفتاح السيسي".

وقال الكاتب الصحفي "محمد القدوسي" إن الحكومة الجديدة ما هي إلا عملية تبديل للوجوه يستهلك بها الانقلاب مساحة للجدل، والتغيير الوحيد أنها حكومة المزيد من تكريس مصلحة "السيسي" الذي خاطب الناس مستنكرا "انتم ح تاكلوا مصر؟" واتضح أنه لا يستنكر الأكل من الأصل لكنه يريد أن يأكلها وحده.

وأضاف "القدوسي" أن عددا من الوزراء غير ذوي الجدوى تحملوا كوارث يسأل عنها غيرهم ممن بقوا في مناصبهم، مستشهدا بحادث مقتل السياح المكسيكيين والذي يسأل عنه وزير الدفاع ووزير الداخلية حسب قوله، ولكن تم التغاضي عن الوزيرين والإبقاء عليهما واستبدل وزير السياحة بدلا منهما.

واعتبر الكاتب الصحفي "مجدي شندي" أن التشكيل الوزاري الجديد مؤقت لتسيير الأمور إلى حين إجراء الانتخابات البرلمانية بعد حوالي ستة أسابيع والتي سينبثق عنها تشكيل الحكومة الجديدة من البرلمان وفقا للدستور الجديد.

وتساءل البرلماني السابق "حاتم عزام" عن ادعاءات تغيير الحكومة للتصدي للفساد بعدما عين السيسي إبراهيم محلب، رئيس الحكومة المتهمة بالفساد مساعدا له.

بدوره، قال "شريف الروبي" المتحدث باسم حركة شباب 6 أبريل، إن الحكومة الجديدة لا تختلف عن حكومة أحمد نظيف ولا حكومة إبراهيم محلب لأن السيسي لا يختار سوى الفاسدين الذين يعينوه على الاستمرار في فساده حسب تعبيره، مشيرا إلى أن "السيسي" اختار "إبراهيم محلب" رغم اتهامه في قضية القصور الرئاسية، وهو في ذلك لا يختلف عن اختياره لشريف إسماعيل المتهم بالتطبيع مع إسرائيل وتسهيل استيلائها على الغاز المصري.