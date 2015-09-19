تشيلسي يهزم أرسنال بثنائية في الدوري الإنجليزي

طرد لاعب أرسنال سانتي كازورلا (رويترز)

خسر أرسنال أمام مضيفه وجاره تشيلسي صفر-2 بعد طرد اثنين من لاعبيه السبت ليحقق حامل اللقب أول فوز له بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم منذ نحو شهر .

وافتتح المدافع الفرنسي كيرت زوما (20 عاما) التسجيل لتشيلسي بضربة رأس في الدقيقة 53 قبل أن يضيف إيدن هازارد الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة غيرت اتجاهها بعدما اصطدمت الكرة بكالوم تشيمبرز.

وخرج جابرييل مدافع أرسنال مطرودا لاعتدائه على دييجو كوستا مهاجم تشيلسي قبل نهاية الشوط الأول، ثم تبعه سانتي كازورلا إلى خارج الملعب في الدقيقة 79 لحصوله على الإنذار الثاني بعدما عرقل سيسك فابريجاس القائد السابق للفريق الزائر.

وصعد تشيلسي من المركز 17 إلى وسط جدول الترتيب بينما ظل أرسنال في المركز الرابع.