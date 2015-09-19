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تراجع البورصات العربية عدا مصر ودبي الأسبوع الماضي

19/9/2015
 

هبطت معظم البورصات العربية في تداولات الأسبوع الماضي، مع تضررها من تراجع أسعار النفط، فيما زاد سوقا مصر ودبي مع تلقيهما دعما من بعض الأسهم القيادية.

وقال "محمد الأعصر" مدير إدارة البحوث الفنية لدي بنك الكويت الوطني "كان هناك تراجع ملحوظ في معظم أسواق الخليج باستثناء دبي، وهو يرجع بالأساس إلى الهبوط المستمر في أسعار النفط".

وانخفضت العقود الآجلة لخام النفط القياسي مزيج برنت، بنسبة 3.2%، من 48.59 دولارا إلى 47.47 دولارا للبرميل، فيما ربحت عقود الخام الامريكي ما يعادل 0.1%، ليرتفع من 44.63 دولارا وصولا إلى 44.68 دولارا للبرميل.

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