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انهيار جبلي بمكة

19/9/2015

مراسل الجزيرة في غزة قال إن هذا التصعيد يأتي بعد إطلاق ثلاثة صواريخ من غزة باتجاه بلدات إسرائيلية منها عسقلان، وأشار إلى أن القبة الحديدية للاحتلال اعترضت صاروخين، فيما يحتمل أن يكون الثالث قد سقط بمنطقة خالية محاذية للحدود مع قطاع غزة، في حين طلب الجيش الإسرائيلي من المستوطنين جنوبي إسرائيل التوجه للملاجئ في حال سماع صفارات الإنذار.

وأوضح  إن إطلاق الصواريخ جاء من قبل فصائل فلسطينية أو مسلحين فلسطينيين، بعد ساعات من إطلاق صاروخين على مدينة سديروت المحاذية للجزء الشمالي الشرقي لقطاع غزة.

من جانبه أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، شنه غارات على قطاع غزة، استهدف فيها 3 مواقع عسكرية،  ردا على إطلاق 4 صواريخ الليلة الماضية.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان وزع على وسائل الإعلام، إن "سلاح الجو الإسرائيلي، أقدم فجر اليوم، على شن 3 غارات استهدفت أهدافا عسكرية، بعضها تابع لحركة حماس، شمال قطاع غزة".

وأضاف البيان أن "الغارات جاءت ردا على إطلاق صواريخ من قطاع غزة خلال الساعات الماضية"، محملا "حركة حماس المسؤولية عن إطلاق الصواريخ، كونها الجهة المسيطرة على قطاع غزة".

 

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