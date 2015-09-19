الجيش المصري يواصل ضخ مياه البحر على حدود غزة

جهود مصرية مستمرة لهدم الأنفاق ـ الأناضول

لليوم الثاني على التوالي، يواصل الجيش المصري ضخ كميات كبيرة من مياه البحر في أنابيب عملاقة، مدّها في وقت سابق على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر، في محاولة لتدمير أنفاق التهريب أسفل الحدود، عبر إغراقها.

وقال مواطنون، وملاك أنفاق، إن الجيش المصري، بدأ فجر الجمعة، في ضخ مياه البحر، ما أدى إلى غمر عدد كبير من الأنفاق وحدوث انهيارات جزئية في عدد منها.

والأنفاق هي عبارة عن ممرات حفرها الفلسطينيون تحت الأرض على طول الحدود بين غزة ومصر، في محاولة لإدخال "مواد" تمنع إسرائيل إدخالها للقطاع.

ويعود تاريخ حفر الأنفاق إلى أوائل الثمانينيات بعد ترسيم الحدود بين مصر وإسرائيل عقب اتفاقية "كامب ديفيد"، حيث كانت تستخدم لتهريب السجائر والذهب والسلع وبعض العملات الأجنبية.