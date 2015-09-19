"الجزيرة مباشر" ترصد الأحوال المعيشية لأهالي درعا

رصدت كاميرا "الجزيرة مباشر" الأحوال المعيشية التي يعيشها أهالي أحياء درعا الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية، وتحدث أبو إياد المصري، نائب رئيس المجلس المحلي لمدينة درعا، عن معاناة الأهالي من نقص المواد الإغاثية، مشيرا إلى أن 85% من سكان درعا لا يصلهم الدعم الذي يوجه فقط للمهجرين والمخيمات خارج المدينة.

وأضاف أن الأهالي في درعا يشترون المياه بصعوبة، فلا مياه بالمدينة ولا كهرباء ولا مواد إغاثية منذ شهرين ونصف، وأن سعر لتر المياه بلغ ألف ليرة سورية.

وناشد المصري المنظمات الإغاثية في العالم للانتباه إلى درعا وتوجيه الدعم لها، قبل أن يهجر كل أهلها إلى المخيمات وأوروبا.