البث الحي
منوعات

"الجزيرة مباشر" ترصد الأحوال المعيشية لأهالي درعا

19/9/2015

رصدت كاميرا "الجزيرة مباشر" الأحوال المعيشية التي يعيشها أهالي أحياء درعا الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية، وتحدث أبو إياد المصري، نائب رئيس المجلس المحلي لمدينة درعا، عن معاناة الأهالي من نقص المواد الإغاثية، مشيرا  إلى أن 85% من سكان درعا لا يصلهم الدعم الذي يوجه فقط للمهجرين والمخيمات خارج المدينة.

وأضاف أن الأهالي في درعا يشترون المياه بصعوبة، فلا مياه بالمدينة ولا كهرباء ولا مواد إغاثية منذ شهرين ونصف، وأن سعر لتر المياه بلغ ألف ليرة سورية.

وناشد المصري المنظمات الإغاثية في العالم للانتباه إلى درعا وتوجيه الدعم لها، قبل أن يهجر كل أهلها إلى المخيمات وأوروبا.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

مصري ينحت تماثيل فرعونية مميزة على سنون أقلام الرصاص (فيديو)

(الجزيرة)

"صورة تدمي القلب".. مسعف يحتضن طفلة فقدت عائلتها بحادث سير في بيروت

مسعف يضم طفلة لبنانية لا يتعدى عمرها السنتين في سيارة الإسعاف وذلك بعد وفاة والديها بحادث سير مروع (مواقع التواصل الاجتماعي)

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

الأكثر قراءة

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

إسرائيل ترد على اتهام مسؤول سعودي سابق لها بـ"النفاق"

الأمير تركي الفيصل آل سعود (موافع التواصل)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)