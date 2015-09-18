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مصر تبدأ ضخ مياه البحر على أجزاء من حدودها مع غزة

18/9/2015
حفريات مصرية على طول الحدود مع غزة ـ أرشيف

قال شهود عيان إن السلطات المصرية بدأت ضخ مياه البحر في أنابيب ضخمة على أجزاء من الحدود مع قطاع غزة.

وأكد الشهود تسارع وتيرة العمل من قبل الجيش المصري في المشروع. وحذر مختصون وخبراء من انعكاسات كارثية للمشروع على الأمن الغذائي والمائي لسكان المنطقة الجنوبية لقطاع غزة.

و قال المهندس "مازن البنّا" نائب رئيس سلطة المياه في غزة إن الجيش المصري أو شركاتٍ تابعةً له بدأت ضخ مياه البحر من رفح على طول الحدود مع قطاع غزة بغية إغراق الأنفاق.
 
وأشار "البنا" إلى أن آثار هذا العمل لن تقتصر على الأنفاق، وإنما ستؤدي لأضرار جسيمة تصيب المياه الجوفية والزراعة في قطاع غزة.

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