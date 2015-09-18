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كيف تروي لابنك قصة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام؟

18/9/2015

كثير من الأمهات لا يعرفن كيف يروين قصة إبراهيم عليه السلام لأبنائهن، خاصة فيما يتعلق بعلاقته بابنه اسماعيل عليه السلام، في المشهد القرآني"فلما بلغ معه السعي قال يابني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال ياأبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين"  وكيف كان رد ابنه.


وتقول الخبيرة التربوية "أسماء الكواري" إن قصة إبراهيم عليه السلام من أجمل القصص التي تروى للأطفال ليس في موسم الحج فقط، ولكن طيلة العام.

وتابعت خلال مشاركتها في حلقة "أيام الله" تحت عنوان "رحلة الخليل قصة أسرة أقامت أمة" أن ما يروي للأطفال في سن الروضة ليس هو ما يروي في السابعة من العمر وما بعد ذلك.

 

وأوضحت أنه في عمر الروضة يمكن للأمهات أن يروين  للطفل قصة  إبراهيم عليه السلام عندما رأىى القوم الذين يعبدون القمر والكواكب ولذلك لتأسيس بنائه العقائدي، ومعرفة كيف يتوجه إلى الله.


ومن عمر السادسة أو السابعة يمكن تناول قصة الذبح، وكلما تقدم العمر زاد حجم المعلومات المقدمة للطفل حتي يدرك أبعاد القصة بالكامل.

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