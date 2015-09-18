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كلام في الحج بلغة الإشارة

18/9/2015

خصصت نافذة " كلام في الحج "  حلقة  كاملة  تمت ترجمتها  إلى لغة الإشارة ، حملت عنوان  "فضل العشر الأوائل من ذي الحجة " والتي قدمها الشيخ مصطفى أبو زيد.

وفي سعيها الدائم على التواصل الفعال مع جمهورها ، فقد حرصت  الجزيرة مباشر على  تقديم هذه الخدمة لتعمل على مساعدة  متابعيها من الصم والبكم في عملية التواصل.

وبدأ الشيخ مصطفى أبو زيد حديثه بقوله :" ما إن انتهى شهر رمضان إلا وقد سمعنا مناديا ينادي من هنا وهناك ، هلموا إلى حج بيت الله الحرام ، فما أدراكم ما مكة ، وما أداركم ما بيت الله الحرام.

 فقد فرض الله الحج على المستطيع  مرة واحدة في العمر، وجعل موسم العشر الأوائل  مشترك بين  السائرين والقاعدين ، فمن عجز عنه في عام،  قدر في العشر الأوائل من ذي الحجة على عمل يعمله في بيته ، فإن ذلك يكون أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من الحج فقد روى البخاري عن ابن عباس  رض الله عنهما عن النبي صلي الله عليه وسلم  :" ما من أيام العمل الصالح فيها أحب الى الله  من هذه الأيام  فقالوا  يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله ، قال ولا الجهاد في سبيل الله ،  الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع  من ذلك بشيء".

المصدر : الجزيرة مباشر
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