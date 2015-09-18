كلام في الحج بلغة الإشارة

خصصت نافذة " كلام في الحج " حلقة كاملة تمت ترجمتها إلى لغة الإشارة ، حملت عنوان "فضل العشر الأوائل من ذي الحجة " والتي قدمها الشيخ مصطفى أبو زيد.

وفي سعيها الدائم على التواصل الفعال مع جمهورها ، فقد حرصت الجزيرة مباشر على تقديم هذه الخدمة لتعمل على مساعدة متابعيها من الصم والبكم في عملية التواصل.

وبدأ الشيخ مصطفى أبو زيد حديثه بقوله :" ما إن انتهى شهر رمضان إلا وقد سمعنا مناديا ينادي من هنا وهناك ، هلموا إلى حج بيت الله الحرام ، فما أدراكم ما مكة ، وما أداركم ما بيت الله الحرام.

فقد فرض الله الحج على المستطيع مرة واحدة في العمر، وجعل موسم العشر الأوائل مشترك بين السائرين والقاعدين ، فمن عجز عنه في عام، قدر في العشر الأوائل من ذي الحجة على عمل يعمله في بيته ، فإن ذلك يكون أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من الحج فقد روى البخاري عن ابن عباس رض الله عنهما عن النبي صلي الله عليه وسلم :" ما من أيام العمل الصالح فيها أحب الى الله من هذه الأيام فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله ، قال ولا الجهاد في سبيل الله ، الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء".