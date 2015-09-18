خالد بحاح يتوعد الحوثيين بعمليات نوعية لاستعادة الدولة

قال "خالد بحاح" نائب الرئيس، ورئيسُ الوزراء، إن الحكومة والمقاومة ستعملان جنبا إلى جنب لاستعادة الأمن والاستقرار والعمل على تطبيع الحياة بشكل تدريجي.



وتوعّد "بحّاح" في مؤتمر صحفي في عدن الحوثيين بعمليات نوعية لاستعادة الدولة منهم.



على الصعيد الميداني قالت مصادر في المقاومة الشعبية إنه قتل ما لا يقل عن 12 من مسلحي الحوثي وقوات الرئيس المخلوع "علي صالح" خلال المعارك في مأرب شمالي اليمن.



كما أكدت المصادر مقتل خمسة من المقاومة والجيش. وشهدت منطقة صلب ودحلان غارات مكثفة من طائرات التحالف استهدفت مواقع الحوثيين. كما تدور اشتباكات متقطعة بالأسلحة الثقيلة في كل من المخدرة وماس والبلق.

"مرفق فيديو أرشيفي لرئيس الوزراء اليمني حول تطورات الأوضاع اليمنية مؤخرا"