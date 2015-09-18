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حماس تدعو الفلسطينيين إلى الدفاع عن الأقصى بكل الوسائل

18/9/2015

دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج إلى الدفاع عن المسجد الاقصى بكل الوسائل لإجهاض المخطط الصهيوني ضده.

ورأت حماس في بيان لها أن الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الاقصى جريمة تستوجب ردا سياسيا قويا على مستوى الامة.

وأن الاحتلال ينفذ سياسة الاستيلاء على المسجد مستغلا انشغال العالم العربي بأزماته  فضلا عن التزام طرف فلسطيني بسياسة التنسيق الأمني التي تؤدي إلى ملاحقة المقاومين ومنع الانتفاضة.

ودعت حماس الحكومات والهيئات والمنظمات إلى اعتبار الدفاع عن المسجد الأقصى أولوية دائمة.

من جانبه قال "خالد البطش" القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خلال مسيرة نظمتها الحركة في غزة، إنه لا تهدئة ولا التزام بوقف دائم لإطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي، إذا استمرت مشاريع تهويد وتقسيم المسجد الأقصى.

"مرفق فيديو أرشيفي لنافذة للقناة حول الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد"

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