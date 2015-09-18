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جمعية قطر الخيرية تكرم قناة الجزيرة مباشر

18/9/2015

أقامت جمعية قطر الخيرية حفل تكريم لوسائل الإعلام فى دولة قطر, و قالت الجمعية إن هذا الحفل يأتى اعترافا بالجميل لما يبزلونه من جهد فى تعاونهم مع مسيرة الجهد والعطاء للوطن , ودورهم الفعال فى نقل الخبر والمعلومة لكافة أفراد المجتمع وشرائحه بكل شفافية, وموضوعية مما يساهم فى دعم المسيرةعلى الصعيدين المحلى والدولى  .

وقالت الجمعية إن التغطية الإعلامية التى نقلت بصورة متميزة عمل قطر الخيرى  عبر مكاتبها فى مختلف الدول جعلها منبرا لنقل جميع إنجازات قطر الخيرية .    

وقال يوسف بن أحمد الكواري رئيس جمعية قطر الخيرية إن وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية فى دولة قطر كانت ومازالت خير عون و سند لأداء مهمة الجمعية فى نشر ثقافة  العمل التطوعي فى المجتمعات .

 كما أكد على تعزيز التعاون بين وكالات الأنباء والصحف والقنوات الفضائية والمواقع الاخبارية والإذاعات لنشر ثقافة التطوع فى البلاد .

وفى نهاية الحفل تقدمت الجمعية بهدية تذكارية للدكتور مصطفى سواق مدير شبكة الجزيرة بالوكالة و باقى الإعلاميين  من باقى الصحف والمحطات فى دولة قطر .

المصدر : الجزيرة مباشر
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