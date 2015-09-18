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بي بي سي تمدد عقدها مع ويمبلدون للتنس

18/9/2015

هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) رويترز

قررت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)   تمديد عقدها الحالي الخاص بحقوق البث الإذاعي والتلفزيوني مع بطولة "ويمبلدون للتنس" لمدة ثلاث سنوات إضافية.

وأعلنت  "بي بي سي"  في بيان لها اليوم الجمعة أنه تم الاتفاق على  تمديد عقد البث الإذاعي والتلفزيوني للبطولة الشهيرة حتى عام 2020.

وقال الرئيس التنفيذي لنادي عموم انجلترا للتنس  ريتشارد لويس " هناك قطاعات كبيرة من الجمهور البريطاني دائما تتابع بطولة ويمبلدون من خلال بي.بي.سي التي تقدم لهذا الجمهور مادة إعلامية عالية المستوى بأكثر من وسيلة مستخدمة لغة مناسبة."

وأضاف ريتشارد لويس  "وهناك جانب مهم أخر وهو أن بي.بي.سي تضمن لنا أيضا من خلال دورها الإعلامي في البطولة تقديم خدمة شاملة ومتميزة لوسائل الإعلام المتعاملة معنا حول العالم."

 وتحظى  "بطولة ويمبلدون"  باهتمام جماهيري كبير  لكونها إحدى البطولات الأربع الكبرى للتنس والتي يستضيفها نادي عموم انجلترا على الملاعب العشبية الخضراء.

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