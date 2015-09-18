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المفوضية: على أوروبا انتهاز"فرصة أخيرة" لأزمة اللاجئين

18/9/2015

لاجئون في بودابست – أرشيف

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (الجمعة) إن أعداد المهاجرين في أوروبا ستتزايد في الأيام القادمة وإن تدفقهم قد ينقسم إلى مسارات جديدة .

ودعت المفوضية الاتحاد الأوروبي لانتهاز "فرصة أخيرة" لحل أزمة اللاجئين خلال اجتماع وزراء العدل والداخلية  المقرر (الثلاثاء) و أشارت إلى أن اجتماع المجلس الأوروبي يوم (الأربعاء) سيكون لهما "أهمية عظمى".

وقال أدريان إدواردز المتحدث باسم المفوضية إن هذه المناسبات قد تكون الفرصة الأخيرة لرد أوروبي إيجابي موحد ومتماسك لهذه الازمة، مضيفا أن الوقت ينفد" ، وأشار إلى أن الأحوال في جنوب شرق كرواتيا مثار قلق بالغ ، ونوه إلى انعدام المساعدات المقدمة للاجئين.

وأعرب إدواردز عن اعتقاده أن الاتحاد الأوروبي فشل في السيطرة على مشكلة يمكن حلها وأن إغلاق الحدود حول موجات من اللاجئين من المجر حيث استخدمت السلطات تكتيكات وصفتها الأمم المتحدة بأنها "قاسية وتنطوي على كره للأجانب" الى كرواتيا.

وقال "اذا أغلقت المسارات في مكان ما فانك سترى الناس يتحركون الى مسارات في أماكن أخرى. لقد شاهدنا بالفعل أمثلة لاشخاص يصلون إلى برينديسي بإيطاليا من تركيا. وقد ترى مزيدا من الاشخاص قادمين لعبور طريق ليبيا إيطاليا. وأضاف أن إغلاق الحدود لا يحل بالفعل أي شيء وإنما يدفعها في اتجاه آخر.

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