المجلس الإسلامي السوري يعلن وثيقة مبادئ الثورة

أعلن المجلس الاسلامي السوري اليوم الجمعة عن وثيقة المبادئ الخمسة للثورة ، والتي وقع عليها مؤسسات وشخصيات فاعلة في الثورة السورية .

وقال عضو مجلس أمناء المجلس الإسلامي الدكتور حسان الصفدي خلال مؤتمر صحفي للمجلس الإسلامي السوري بإسطنبول إن مجلس الأمن أخفق في الدفاع عن الشعب السوري.

ونصت وثيقة المبادئ الخمسة على الحل السياسي في سوريا متضمنا إسقاط بشار الأسد وتقديمه ومساعديه إلى المحاكمة العادلة، إضافة إلى تفكيك أجهزة القمع الاستخباراتية والعسكرية مع المحافظة على مؤسسات الدولة الأخرى.

وطالبت الوثيقة بخروج كافة القوى الأجنبية والطائفية والارهابية ممثلة في الحرس الثوري الإيراني وحزب الله ومليشيا أبي الفضل العباس و تنظيم الدولة.

كما طالبت بالحفاظ على وحدة سوريا أرضا وشعبا واستقلالا وهوية شعبها ، وكذلك رفضها المحاصصة السياسية والطائفية.

وقد وقع على هذه الوثيقة كل من الهيئات الشرعية والقضائية وكذلك الفصائل الثورية و الكيانات السياسية إضافة إلى منظمات المجتمع المدني والمجالس المحلية وعدد من الشخصيات والرموز الوطنية .