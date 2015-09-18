المجلس الإسلامى السورى يتهم مجلس الأمن بالاخفاق والتغافل

حسان الصفدي عضو أمناء المجلس الإسلامى السوري ـ اسطنبول

اتهم "د.حسان الصفدي" عضو مجلس أمناء المجلس الإسلامى السورى مجلس الأمن بالأخفاق فى الدفاع عن حق الشعب السورى وتغافله عن المجازر المروعة التي تجري فى سوريا.

وقال "الصفدي" إن الحل السياسي فى سوريا يتضمن إسقاط نظام "بشار الأسد" وأعوانه وتقديمهم للمحاكمة .

وأشار أثناء تلاوة وثيقة المجلس الإسلامى فى مؤتمر صحفى فى العاصمة التركية (اسطنبول) إلى أن تأجيل البت فى قضية النظام السورى ووضع حدا له فى إرتكاب الجرائم ضد الشعب السورى لايزيد المشكلة إلا تعقيدا.

وطالبت الوثيقة بتفكيك أجهزت الاستخبارات القمعية وبناء أخرى على أسس نزيهه مع الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ,كما طالبت بخروج جميع الطوائف الأجنبية من البلاد مثل حزب الله اللبنانى والحرس الثورى الإيرانى مع الحفاظ على وحدة سوريا ورفض المحاصصة الطائفية والسورية .

وأشارت الوثيقة إلى أن أى نهج خاطئ يتبع فى الحل السياسى هو محاولة للالتفاف على أهداف السوريين.

ومن الموقعين على الوثيقة, جماعة الإخوان المسلمين فى سوريا, د.خالد خوجه رئيس الائتلاف الوطني السوري, والمجلس الوطني السوري, وجبهة العمل, وحزب النهضة التركماني, ومنظمات وروابط المجتمع المدني, ورابطة الإعلاميين فى دمشق وريفها.