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الكرملين: سنبحث طلب سوريا إرسال قوات عسكرية روسية

18/9/2015

الكرملين – أرشيف

قال متحدث باسم الكرملين (الجمعة) إن روسيا ستبحث أي طلب من سوريا لإرسال قوات عسكرية إذا طلبت دمشق ذلك ، يأتي ذلك بعد أيام من تصريحات لمسئولين عسكريين سوريين بأن قوات النظام بدأت في استخدام أسلحة روسية تم الحصول عليها مؤخرا..

من جانبها قالت وزارة الخارجية الروسية (الجمعة) إنها مستعدة لإجراء محادثات مع أمريكا بشأن سوريا بعدما قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن البيت الأبيض يأمل في إجراء محادثات عسكرية بين البلدين في أقرب وقت.

  

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا إن روسيا لم ترفض الحوار مع الولايات المتحدة مطلقا، وأشارت إلى الانفتاح الروسي على "الحوار"  بشأن كل المسائل محل الاهتمام المشترك بما في ذلك سوريا.

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