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القرة داغي: على الأمم المتحدة حماية الأقصى وليس مجرد القلق

18/9/2015

قال الدكتور علي القرة داغي الأمين العام للاتحاد  العالمي لعلماء المسلمين  إن من واجب الامم المتحدة أن تحمي المسجد الأقصى وكافة الأماكن المقدسة بحكم القانون الدولي، ومجرد القلق ليس له أي قيم تذكر أمام ما يعاني منه الشعب الفلسطيني .

ووجه القره داغي خلال استضافته بنافذة المساء على الجزيرة مباشر التحية إلى المرابطات داخل المسجد الأقصى والذين يواجهون إجرام الاحتلال الإسرائيلي .

وأوضح  الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أن هناك تفاعلا جيدا في الأيام السابقة من بعض الدول تجاه ما يحدث بالمسجد الأقصى وخاصة  تركيا و قطر و السعودية.

وشدد القرة داغي على ضرورة أن يتصالح حكام الدول العربية مع شعوبهم خاصة في هذا الظرف الدقيق التي تعيشه الأمة العربية والتي يجب بدورها أن تهدد الدول التي تدعم إسرائيل بما يستطيعون من عقوبات.

وأشار القرة داغي إلى أن عشرات الآلاف من الخطباء استجابوا لنداء الاتحاد العالمي اليوم في خطبتهم للجمعة عن المسجد الأقصى، كما يجب على كل مسلم دعم القدس بشتى الوسائل وهذا هو الجهاد بمعناه الواسع إضافة إلى الدعم المالي لنصرة الأقصى وكذلك العوائل المقدسية مشيرا أن أكثر من  24 الف منزل هدمها الاحتلال بالقدس.

المصدر : الجزيرة مباشر
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