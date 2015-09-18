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الطلحاوى : أفضل أيام الدنيا عشر ذي الحجة

18/9/2015

 
 الشيخ جعفر الطلحاوي

قال الشيخ "جعفر الطلحاوي" عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إن التقوى، حسب تعريفها على لسان "علي بن أبي طالب" رضي الله عنه هي "الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل" مضيفا: مامن تصرف بشري ولا سلوك إنساني إلا وفيه الأمر بتقوى الله, وأشار  إلى "أن وقاية الإنسان نفسه ممن يضره ويؤذيه ومن كل ما يؤدي إلى غضب الله وعذابه هو تقوى" .

 وأوضح  الشيخ "جعفر الطلحاوي" أثناء مشاركته فى برنامج "أيام الله" على شاشة الجزيرة مباشرأن هناك علاقة وثيقة بين العشر الأوائل من ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان المبارك، حيث بدأ اتصال السماء بالأرض ونزول القرآن والتقاء جبريل بسيدنا محمد عليه السلام ونزول الوحي, مشيرا إلى أن القرآن له تنزلان الأول بالكلية والثانى منجما بحسب الحوادث، مستشهدا بقول الحق "إنا أنزلناه في ليلة القدر".

وأضاف عضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين أن الأيام المعلومات هى العشر الأوائل من شهر ذى الحجة, والأيام المعدودات هى الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر من الشهر نفسه, مؤكدا أن أفضل أيام الدنيا هي العشر الأوائل من ذى الحجة لتجمع أفضل العبادات من صلاة وصيام وحج وصدقة فيها.

وقال من رحمة الله على عبادهأن جعل الحج مرة واحدة في العام, مشيرا إلى أن الحج مدرسة التقوى وله دور في التمييز بين الحق والباطل خاصة أيام الفتن, ومشيرا إلى أن الكبائر لاتسقطها الفروض فلابد من التوبة والرجوع عنها.

المصدر : الجزيرة مباشر
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