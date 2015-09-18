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الزهار : بعض الدول تنتظر سقوط غزة

18/9/2015

قال "محمود الزهار" القيادى بحركة المقاومة الإسلامية حماس:  هناك دول تقف صامتة تنتظر سقوط حماس وغزة , مشيرا إلى أن "بنيامين نتنياهو" اختار هذا التوقيت لاقتحام المسجد الأقصى نظرا لانشغال الدول العربية بصراعاتها الداخلية, مضيفا أن العالم العربى مشغول بقضايا أخرى،  ولم يلتفت إلى انتهاكات إسرائيل للقدس والمسجد الأقصى .

 وأوضح "الزهار" أن كتائب عز الدين القسام وحركة حماس تعتمد على سياسة من حولها من الزعماء والدول .

وقال إن غزة مستعصية حتى التحرير على دخول أي جندى إسرائيلي إليها، لصلابة أبطالها, مضيفا  "من لم يتحدث ويدافع عن القدس عليه أن يحضر إجاباته أمام الله يوم القيام ".

وقال القيادى في حركة حماس: هناك أكذوبة يروجها اليهود بأن "المسيح عليه السلام  سينزل على جبل ويسعدهم ألف عام" وصحتها "أن عيسى عليه السلام سينزل ويصلي خلف الإمام المسلم ويقتل المسيح الدجال".

 وأشار إلى أن النساء والأطفال والرجال فى الأراضي المحتلة 1948 والقدس والمسجد الأقصى يقفون بسلاح التقوى والإيمان للتصدى للعدو الصهيوني.

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