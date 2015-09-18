البرلمان العربي يرحب بعودة الحكومة اليمنية إلى "عدن"

رئيس البرلمان العربي – أحمد بن محمد الجروان

رحب البرلمان ا­لعربي بعودة الحكومة اليمنية للعمل من داخل مدينة "عدن"، واصفا ذلك بأنها خطوة متقدمة.وأكد أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان في بيان له اليوم، على وقوف البرلمان العربي إلى جانب اليمن ودعم حكومته الشرعية ضد مليشيات­ التمرد الحوثي حتى يعود اليمن آمنا مستقر­ا ، مجددا دعم البرلمان العربي لعملية إعادة الأمل لقوات التحالف العربي بقياد­ة المملكة العربية السعودية.

وأشار الجروان إلى أ­ن عودة الحكومة إلى عدن والعمل من الداخل ­يمثل خطوة مهمة جدا باتجاه عودة جميع المحافظات اليمنية إلى إدارة الحكومة الشرعية.­

ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي إلى دعم العمل الإيجابي من أجل إنهاء الأزمة اليمنية وعودة الشرعية في اليمن، وإعادة إعمار ما خربته مليشيات الحوثيين المتمردين على الشرعية.