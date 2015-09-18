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البردويل: ضخ مصرللمياه على حدود غزة خطوة "إسرائيلية"

18/9/2015

قال صلاح البردويل القيادي بحركة حماس إن ضخ المياه على الحدود بين مصر وغزة ليست خطوة مصرية بل إسرائيلية لأنها كانت حلم الاحتلال منذ سنوات.

وأضاف القيادي بحركة حماس خلال استضافته عبر الأقمار الاصطناعية من قطاع غزة أن القيادة المصرية تقضي على الشريان العربي الوحيد الذي كان يمد سكان القطاع باحتياجاته.

وأشار صلاح البردويل إلى أن المسجد الأقصى يهان ، ونجد من يقول إنه يريد حفظ أمنه بإغراق الحدود مع غزة بماء البحر.

وتساءل البردويل هل بين مصر و إسرائيل اتفاقية سلام وبين مصر والشعب الفلسطيني اتفاقية حرب؟ .. مشيرا إلى أن دور مصر هو  المصالحة بين الفلسطينيين وليس التفرقة بينهم والمستفيد من كل ما يحصل هو العدو الصهيوني.

المصدر : الجزيرة مباشر
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